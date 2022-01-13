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İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda kontrol için durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin parasını çaldığı belirlenen 3'ü İran uyruklu 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin paralarını çaldıkları mağdurlar arasında Irak, Norveç, Cezayir, Fransa, Yemen ve Lübnan uyruklu işadamları, turistler ve öğrenciler bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler son işlerinde güvenlik kameralarına yakalandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:22
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İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar." dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro  Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü.  Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A.(52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile Macid A.(36) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde  işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili  oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlıklar işe söyle belirtildi:

-Irak uyruklu esnaf R.Q(28)'in 1200 dolarının çalınması,

-Norveç uyruklu turist Y.J.A.(56)'nın 1000 dolarının çalınması,

-Cezayir uyruklu Turist D.H.'nin 3 bin 700 Euro'sun çalınması,

-Fransız uyruklu öğretmen B.H.'nin  1.100 Euro'sunun çalınması,

-Irak uyruklu kasap H.İ.(27)'nin 1200 dolarının çalınması,

-Yemen uyruklu işletmeci A.M.A.D.(48)'nin 1000 dolarının çalınması,

-Lübnan uyruklu tüccar Y.A.(26)'nın 900 dolarını çalınması

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSahte PolisçeteOperasyon
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