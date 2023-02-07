İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği artarak devam ediyor

İSTANBUL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere ısıtıcı, battaniye, kışlık çadır, hijyen seti, gıda kolisi, çocuk bezi ve uyku tulumu gibi malzemeler Ümraniye Belediyesi Kapalı Pazar Alanı'nda toplandı.

Burada yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere İstanbul'dan uğurlandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk halkına baş sağlığı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara sağlık ve afiyet diledi.

Devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde bakanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bize düşen de hem belediyeler hem Ümraniye halkı hem bütün Türkiye olarak el ele, gönül gönüle vererek hep beraber bu işin üstesinden gelmek." dedi.

Pazar yeri olarak kullandıkları alanı Deprem Afet Koordinasyon Merkezi haline getirdiklerini aktaran Yıldırım, "Dün akşam küçük çocuk, eline bir kraker almış getiriyor. Bir teyzemiz 80 yaşında çocuk bezi getiriyor. Yani duygulanmamak elde değil. Burası ana bana günüydü. Yüzlerce insan giriyor, çıkıyor ve malzeme getiriyor. Bir taraftan paketleniyor, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla gönderiliyor." diye konuştu.

Yıldırım, malzeme desteğine devam edeceklerini, merkezde 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yardımlarıyla destek olan vatandaşlara teşekkür ediyorum. 85 milyon kenetlenmiş vaziyette. İnşallah bunu en kısa zamanda Allah'ın izniyle atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da depremzedeler için yardım noktaları oluşturuldu

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesinin iş birliğiyle vatandaşların yaptığı bağışları deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla 6 yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Depremin ilk dakikalarında 43 kişilik Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma (BAĞKUT) timi bölgeye hareket etti. 6 kişilik mühendis ekibi de teknik destek için deprem merkezinde görevlendirildi. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için de kato ekskavatör, kepçe ve kamyondan oluşan 5 iş makinesi ile bir kurtarma aracı bölgeye gönderildi.

Bunun yanında belediye bünyesindeki bir ambulans, bir mobil büfe ve 2 minibüs depremzedelere hizmet ediyor. Bugüne kadar yola çıkan 7 tırla ise 22 bin battaniye, 16 bin kışlık giyecek, 15 bin kuru gıda, 15 bin hijyen malzemesi, 10 bin litre içme suyu ve 1000 elektrikli ısıtıcı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

- Eyüpsultan'dan deprem bölgesi için kan ve yardım kampanyası

Eyüpsultan Belediyesi, yaşanan deprem felaketi sonrası yardım ve destek için harekete geçti.

Belediye, 13 personel ve bir araçtan oluşan Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) birimini, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi. Ayrıca ekiplerle birlikte mobil mutfak da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların mağduriyetlerini gidermek ve yaralarını sarmak amacıyla yardım tırları ile deprem bölgesine battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti gibi ihtiyaç malzemeleri ulaştırılacak.

Yardım tırları için toplama merkezleri ise White Hill AVM, Göktürk Kültür Sanat Merkezi ve Eyüpsultan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak açıklandı.

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi deprem bölgelerinde olabilecek ihtiyaç için kan bağışı seferberliği başlattı.

İlçede oluşturulan kan bağış noktalarında, deprem bölgelerindekilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulunuldu. Eyüp Park AVM ve Biz Cevahir Haliç AVM'deki kan bağışı noktalarına gidilerek bağış yapılabilecek.

- Beşiktaş'tan yardım tırları deprem bölgesine doğru yola çıktı

Beşiktaş Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD iş birliğiyle ilçe gönüllülerinin hazırladığı deprem kolileri, tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıktı.

Deprem haberi alındıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Birimi ve tam donanımlı araçları sabah saatlerinde hava yoluyla afet bölgesine ulaştırıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın çağrısıyla da ilçe sakinleri, depremzedelerin ihtiyaçları için yardımların toplandığı Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi ile mahalle muhtarlıklarını doldurdu.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Mecidiyeköy Kültür Merkezi Yardım Toplama Merkezinde yardım çalışmalarına katılarak yerinde inceleme gerçekleştirdi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu da alana gelerek çalışmalara destek oldu.

Uzun süre dayanıklı gıda ürünlerinden uyku tulumuna, battaniyeden hijyenik malzemelere kadar depremzedelerin acil ihtiyaç duydukları ürünler kolilere yerleştirilip tırlara yüklendi. Tıra yüklenen koliler belediye görevlileri ve emniyet görevlilerinin destek olmasıyla akşam saatlerinde afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.