İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.