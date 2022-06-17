Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.495,96
ALTIN
1.026,75
DOLAR
17,32
STERLİN
21,28
EURO
18,21
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2022 Cuma 10:50
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonİstanbul Merkezli 9 Ilde FETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
İstanbul’da DHKP/C operasyonu
İstanbul’da DHKP/C operasyonu
Ayedaş’tan Adalar’a 100 milyon liralık deniz altı yatırımı
Ayedaş’tan Adalar’a 100 milyon liralık deniz altı yatırımı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans