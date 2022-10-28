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İstanbul Valiliği: Başakşehir'deki patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı

BAŞAKŞEHİR İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki patlamaya ilişkin İstanbul Valili'ği yazılı açıklama yaptı. 

28 Ekim 2022 Cuma 11:36
İstanbul Valiliği: Başakşehir'deki patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı

Açıklamada "Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.  Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehirİkitelli Esenler Sanayi SitesiPatlamaİstanbul Valiliği
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