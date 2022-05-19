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Kadıköy'de fırtına ağaç devirdi

Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yan yatan ağaç kesilerek kaldırıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:23
Kadıköy'de fırtına ağaç devirdi

İSTANBUL, (DHA)

Feneryolu Hasan Amir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

Gürültüyü duyan esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ağaç kesilerek kaldırıldı, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Esnaf Ceren Zaimoğlu, "Sabah dükkanı açtım. Müşterilerim vardı oturuyorduk.

Sonra sesi duydum. Komşum seslendi 'ağaç devrildi' diye. Sonra buraları boşalttık.

Dün rüzgar çok fazlaydı, fırtına çıktı. Zaten ağaçların kökleri de dışarıdaydı.

Aslında tahmin ediyorduk böyle olacağını. Biraz daha dayanır diye düşünüyorduk. Kimse yaralanmadı, erken fark ettik. Ağaç da zaten binaya dayandı" dedi.

DHA

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KadıköyFırtınaAğaçYan Yatan AğaçYeni Çağrı
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