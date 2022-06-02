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Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili CHP genel merkezince hazırlanan broşür gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 12:39
Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Altan Öymen, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın da arasında bulunduğu partililer de duruşmada hazır bulundu. Canan Kaftancıoğlu savunmasında, "Bir tweetten dolayı bu dava açılmış. Partimin saha çalışmasından dolayı bu tweeti attım. Bu tweetin neresinde Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret var bilmiyorum. Savcı bana bu tweetin neresinde hakaret olduğunu söylerse savunmamı yapacağım. Bu tweetimde hakaret yoktur. Parti çalışması yapmak hakaret değildir." dedi. Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilim aslında basit bir okumayla birlikle hakaret içerikli bir tweet olmadığı açıktır. Mahkemenin araştırma gereği duymadan bu duruşmada beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bahse konu broşür CHP Genel Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir büroşürdür. Savcılığın açtığı soruşturmanın hangi aşamada olduğunun öğrenilmesini talep ederim" dedi.

CUMHURBAŞKANI VE SOYLU'NUN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca suçtan zarar görme ihtimaline karşın davaya katılma talebinde bulundular. Kaftancıoğlu'nun avukatları ise "Ortada açık olarak suç oluşmayan bir tweet olduğundan zarar da yoktur. Katılma talebini kabul etmiyoruz" dediler. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Soylu'nun avukatlarının katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Sanığın beyanlarına katılmıyoruz. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Canan Kaftancıoğlu, "Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Son sözünde ise "Suç işlemediğimi biliyorum. Hakaret söylemim olmaz. Hakaret edenleri de kınarım. CHP İl Başkanı olarak siyasi çalışmalarımızı devam ediyoruz bundan sonrada devam ettireceğiz. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından beraatına karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPİstanbul Il BaşkanıCanan KaftancıoğluMahkemeKararBeraat
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