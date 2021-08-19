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Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2021 Perşembe 10:16
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Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı

Kaza, Yarımburgaz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Furkan Aktel, 34 BCZ 087 plakalı otomobili ile İstanbul caddesinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Aktel ile beraberindeki Can İlmik ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobile saplanan bariyer, elektrikli testere yardımıyla kesilirken, araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceOtomobilKazaTrafik KazasıBariyer
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