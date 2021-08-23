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Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı

MALTEPE Başıbüyük'te mesire alanındaki atık malzemelerden çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürmek için vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yardım etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21
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Maltepe'de atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Başıbüyük Ormanı içindeki mesire alanında çıktı. İddialara göre mesire alanı içindeki atık malzemelerden çıkan yangın önce bir kulübeye daha sonra ormanlık alana sıçradı. Vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir ve Maltepe itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Çevredeki vatandaşlarda yangın söndürme tüpleriyle ve kovalarla su dökerek ekiplere yardımcı oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangın havadan da görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeOrmanYangınItfaiye
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