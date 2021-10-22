Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1457.16
ALTIN
556.52
DOLAR
9.6676
STERLİN
13.3378
EURO
11.2595
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

Sultangazi'de taksi durağında pankartlı uyarı

SULTANGAZİ'de, kısa mesafe ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu almayan meslektaşlarına tepki gösteren taksiciler, durağa 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart astı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2021 Cuma 10:41
0 Okunma
Sultangazi'de taksi durağında pankartlı uyarı

Eminönü, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde turist müşteri alan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksicilere, meslektaşlarından tepki geldi. Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan taksi durağına asılan pankartlarla vatandaşlar uyarıldı. Durağın girişine 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart asıldı. 

"TAKSİCİLERE ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR"

Taksi durağının sahibi Ercan Gökçe, "Vatandaşların kısa mesafe, yolcu seçme gibi sorunlardan dolayı taksicilere karşı çok büyük bir tepki var. Taksi durağımız buna tamamen karşıdır. Biz de pankartımızı hem müşterimizi bilgilendirmek hem de taksici 'taksicilik' mesleğini yapsın amacıyla astık. Herkes mesleğini yapsın. Taksiciler de taksiciliği insan gibi yapsın. Hepimiz bu sektörden ekmek yiyoruz. O yüzden biz bu pankartı asmak zorunda kaldık. Bu mesleği insan gibi yapmak zorundayız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziTaksiTaksi Durağı153 Beyaz Masa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı  
Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı  
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans