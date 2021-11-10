Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
573.82
DOLAR
9.78
STERLİN
13.27
EURO
11.33
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...

Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:28
0 Okunma
Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

İSTANBUL - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Saatler 09.05 gösterdiğinde sirenler çaldı ve Taksim'de hayat durdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet AnıtıTaksimAtatürkü Anma Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTANBUL’DA MUHTEŞEM KARABAĞ ZAFERİ KUTLAMASI 
İSTANBUL’DA MUHTEŞEM KARABAĞ ZAFERİ KUTLAMASI 
Avcılar'daki fabrika yangını; gün ağardı hasar ortaya çıktı
Avcılar'daki fabrika yangını; gün ağardı hasar ortaya çıktı
İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek
İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans