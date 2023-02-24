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THY'nin, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında şirketin açıkladığı 2 milyar lira değerindeki çeki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

24 Şubat 2023 Cuma 13:08
THY'nin, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda gerçekleşen kampanya kapsamında şirketin 2 milyar lira tutarında katkı sağlayacağının açıklandığı hatırlatıldı.
Kampanyaya verilen bu desteğin elden teslim edilmesi amacıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde ziyarette bulunulduğuna aktarılan açıklamada ziyarette THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler ve yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, Türkiye'nin çok güç bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz."
Bolat, ziyarette 2 milyar lira değerindeki çeki Yerlikaya'ya teslim etti.
"14 bin 295 ton yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı"
THY'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçerek, deprem bölgesine yönelik çalışmalara başladığına vurgu yapılan açıklamada, "AFAD ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde deprem bölgesine gerek insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması gerekse vatandaşların bölgeden tahliyesi için operasyonlar hızlıca başlatıldı. Halen aralıksız süren operasyonlar ile 18 günlük süreçte toplam 1838 seferi ile 347 bin 475 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibi afet bölgesine ulaştırıldı. 1915 sefer ile 344 bin 742 depremden etkilenen kişi bölgeden tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.
Bugün için planlanan 104 sefer ile 17 bin 955 vatandaşın tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, yine gün içerisinde afet bölgesi varışlı 103 seferin yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, kargo operasyonları kapsamında afetin yaşandığı andan bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 369 kargo seferi ile 14 bin 295 ton yardım malzemesinin afet bölgesine ulaştırıldığına vurgu yapıldı.
Açıklamada THY'nin, daha önce de deprem bölgesine 1000 konut inşa ederek burada "THY Mahallesi" kurma projesine ek olarak bölgedeki 1000 aileden birer kişiyi istihdam edeceklerini duyurduğu hatırlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYTürkiye Tek YürekKampanyaDepremIstanbulValiAli Yerlikaya
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