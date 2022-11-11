Ümraniye'de kaldırıma çıkan araç kadına çarptı

Kaza saat 07.00 sıralarında Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Mahsun Ayyıldız 34 FDH 979 plakalı hafif ticari aracının kontrolünü kaybetti. Akyıldız önce kaldırımda yürüyen Esma Sefer'e daha sonra duvara çarptı. Kazanın etkisiyle Esma Sefer ile araçtaki Fatma Ayyıldız yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sürücünün eşi Fatma Ayyıldız kazadan sonra uzun süre ağladı. Sürücü Mahsun Ayyıldız'ın eşini işe bırakmaya giderken kaza yaptığı belirtildi. Görgü tanığı Erhan Özaydın "Yaralılardan biri yayaydı, diğeri aracın içindeydi. Kaldırımdaki kadına, sonra da duvara çarptı. Eşini işe bırakmaya gidiyormuş" diye konuştu. Sürücü polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.