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Ümraniye'de yangında can pazarı

ÜMRANİYEde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle üst kattaki dairede mahsur kalan aile pencereye çıkarak nefes almaya çalıştı. Daireye giren itfaiye ekipleri mahsur kalan anne, baba ve çocuğu oksijen maskesi takarak dışarı çıkarmayı başardı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2022 Cuma 10:08
Ümraniye'de yangında can pazarı

İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. İddialara göre binanın 3. katında  yaşayan Mesut Alpcan'ın yaşadığı dairede ısıtıcının yere düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, üst kattaki yaşayan aile yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

MAHSUR KALAN AİLE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın nedeniyle binayı ve üst katı kısa sürede duman kapladı. Üst katta yaşayan 3 kişilik aile yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Dairede yaşayan Veysel Düzenkıran, eşi Güler ve kızları Aysima dumandan etkilenmemek için pencereye çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında büyük korku ve panik yaşandı. Mahsur kalan aile dakikalarca pencerede kurtarılmayı bekledi.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için oksijen maskesi takarak daireye girdi. Mahsur kalan aile itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan aile ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Yangın çıkan dairede yaşayan  Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu. Bir mahalleli, "Yangın alt katta çıktı. Üst katta aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı. Camda beklediler. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2022 10:11
Anahtar Kelimeler:
Ümraniyeİnkılap MahallesiAtılgan SokakEvBinaYangınItfaiye
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