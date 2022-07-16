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Üsküdar’da iki katlı gecekondu alev alev yandı

ÜSKÜDAR’da iki katlı gecekondu alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:01
Üsküdar’da iki katlı gecekondu alev alev yandı

Yangın saat 02:20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı gecekonduda meydana geldi. Boş gecekondudan duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. Gecekondu çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBurhaniye MahallesiÇamlıca CaddesiGecekonduYangınItfaiye
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