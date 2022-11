YTÜ Yıldız Teknopark girişimcilerini ve firmalarını ‘Sokak Partisi’nde buluşturdu

‘Street Party’ isimli etkinlikte üniversite bünyesindeki kuluçka merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda hayata geçirilen Startup House’un da açılış lansmanı gerçekleştirildi. Öğrenci, öğretim üyesi ve çok sayıda davetlinin de katıldığı partide hem yeni kampüse hem de çalışmalarına ilişkin bilgi veren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, “Burada ciddi bir ofis ve altyapı imkanı tanıyoruz. Bununla birlikte aslında yeni nesil girişimcilik programlarını tasarladığımız Startup House’u da girişimcilere duyurmuş olduk. Türkiye’nin dört bir noktasında var olan teknoparklarda sağlanan desteklerin aynısı yeni kampüsümüzde de mevcut. Ancak buradaki farkımız, Startup House bünyesinde bizim Özbekistan’da, Dubai’de, New York’ta, San Francisco’da olan yurt dışı ofislerimizle birlikte aslında dünyanın dört bir tarafına uzanan fiziksel altyapı ve ilgili network ulaşım imkanı sağlayan bir desteğimiz olacak” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE FON DESTEĞİ

İnci, “Ayrıca yine kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz erken aşama girişimciler için ayırdığımız ve yeni kurduğumuz girişim sermayesi yatırım ortaklığımız var. 150 milyon TL üst sermaye çıkacağımız Halk Bankası, Türk Telekom ve Kalyon Holding ile ortaklaşa yürüttüğümüz büyük bir fon kurduk. Bu kapsamda Startup House girişimcilerine de bu fondan yatırım yapma imkanı sunacağız. Böylelikle yeni nesil girişimcilik programlarının ilk adımını burada atmış olacağız. İş dünyasının kalbinde Maslak’ta Avrupa ve Amerika’ya uzanan büyük bir yolculuk olacak” dedi.

“BUGÜN SOKAKTAYIZ, YARIN DÜNYA SAHNESİNDE OLACAĞIZ”

Her yaştan girişimcinin destekleneceğini aktaran İnci, “Milli teknoloji hamlesi ile birlikte 0-6 yaş, 6-12 yaş aralığına kadar inen müthiş bir girişimcilik ekosistemi potansiyeli doğmuş oldu. Var olan TEKNOFEST yarışmalarında da görüldüğü üzere 7’den 70’e herkesin girişimcilik ekosisteminde payı olduğu artık tescillendi. Biz de milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yine iş dünyasının kalbinde ama her yaştan girişimciyi de kabul ettiğimiz farklı programlarımızla birlikte birazcık daha herkese ulaşmak sebebiyle bir sokak partisi yapmayı planladık. Çünkü bizim sunduğumuz yeni nesil girişimcilik programları her nevi girişimciyi kapsayan uçtan uca bir süreç olmuş olacak. Girişimcilere özel robotik kodlamadan, prototip atölyemizde sunulan desteklerden tutun da yurt dışına kadar birçok desteği kapsıyor. Dolayısıyla evet bugün sokaktayız, yarın da dünya sahnesinde olacağız” diye konuştu.