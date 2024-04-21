İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bugün, 23 ve 24 Nisan'da "Kırmızı Küre", 23-26 Nisan'da "Park", 23-27 Nisan'da "Bay Z." ve "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)" oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 21-27 Nisan'da "Yeşil Şahmeran Masalı", "Uçan Bisiklet", "Çöpsüz Dünya", "Cadı Kazanı", "Benim Küçük Yıldızım", "Geçit", "Fosforlu Cevriye", "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık" gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 21-22 Nisan'da "Köylüler" ve "Demir Pençe", 23-24 Nisan'da "Çocuk ve Balıkçıl" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. AKM'de ayrıca 25-26-27 Nisan'da "Romeo ve Juliet" oyunu sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 22 Nisan'da "Kibritin Ucunda" ve "Amadeus" oyunu, 23 Nisan'da ise "Kusursuz Dünya Müzikali" izleyicilerle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de 27 Nisan etkinlik programında "Aydınlıkevler" oyunu sergilenecek.

Konserler

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 25 Nisan'da "İzahlı Müzik Saati 'Acemaşiran'", 26 Nisan'da "Bahar Şarkıları", 27 Nisan'da ise "Carmina Burana" konserleri verilecek.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bugün "Caz Yağmuru", 25 Nisan'da "Gonzalo Rubalcaba Trio" konserleri İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Devam eden sergiler

İstanbul Sinema Müzesi'nde Devlet Sanatçısı 86 yaşındaki ressam Devrim Erbil'in, daha önce sergilenmeyen eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleriyle destek verdiği "Inspirations" adlı karma sergi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Küratörlüğünü Ayşenur Karadibek ve Sevgi Akgül'ün yaptığı "Sanata Dair" karma sergisi, Büyük Çamlıca Camisi sergi salonunda ziyaretçileri karşılıyor.

Filografi sanatçısı Ümmühan Gürbüz ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mühür" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerine odaklanan "Yemin Olsun" sergisi Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde görülebiliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Meşher, "İstanbul manzaraları" temalı "Göz Alabildiğine İstanbul" sergisini özel bir turla 7-12 yaş arasındaki çocuklar için açıyor.

AKM Çocuk Sanat Festivali'nde atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar düzenleniyor ve "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması Kukla Tiyatrosu" ve "Sihir Bakanı İllüzyon" gösterileri çocukların beğenisine sunuluyor.

Galataport İstanbul, 23 Nisan'da çocukların dans yarışması "Dance Battle" etkinliğini gerçekleştirecek.

Yapı Kredi bomontiada'da "World Çocuk Festivali" kapsamında sirk korteji, yüz boyama, saç örgü, ritim, zumba ve flapper swing gibi etkinlikler ve "Oyuncak Atölyesi", "Kartondan Portre", "Geri Dönüşüm Atölyesi" ve "Karikatür Çizimi" atölyeleri çocuklarla buluşuyor.

İş Sanat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde 28 Nisan'a çocuk atölyeleri düzenlenecek.