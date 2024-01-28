İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin temin ettikleri etil alkolü çeşitli işlemlere tabi tutarak sahte parfüm imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Başakşehir'de merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda ünlü markalara ait parfümlerin taklidini üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, N.Ü, H.Ü. ve N.B'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 50 bin sahte parfüm, 100 bin boş parfüm şişesi, 250 bin parfüm kutusu, 5 bin litre parfüm esansı, 20 bin litre etil alkol, 2 şişe kapak pres makinesi, parfüm dolum ve jelatin kaplama makineleri, kompresör ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.