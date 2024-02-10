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Bu şekilde hileli satış yaparak vatandaşları dolandıran aralarında oto-elektrikçide çalışanlar ile sahte ekspertiz raporu verenlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de düzenledikleri operasyonda, bazı şüphelilerin satın aldıkları 31 aracın kilometrelerini düşürdükten sonra ekspertiz firmalarında sahte rapor alarak internet üzerinden sattığını belirlemişti.

Çad ve Türkiye güvenlik alanındaki işbirliği konularını masaya yatırdı

Çad ve Türkiye güvenlik alanındaki işbirliği konularını masaya yatırdı

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken 8'i hakkında da adli kontrol kararı alındı.

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