İSTANBUL AA- Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Kore Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde keman, gitar, Kore'nin geleneksel enstrümanlarından haegeum ve pansori ile "Via Trio" ekibi sahneye çıktı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkonsolos Lee Woo Sung, "Via Trio grubu, Kore'nin geleneksel ve modern müziğini harmanlayarak, özellikle 'Arirang' gibi Kore'ye özgü melodileri tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Konserde "K-Pop'un Geçmişi ve Bugünü" temasıyla Chunhyang-ga'dan "Sarang-ga" ve Kwangsuk Kim'in "60'lı Yaşlarındaki Bir Çiftin Hikayesi" çeşitli Kore şarkıları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.