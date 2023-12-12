İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce gerçekleşen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.

Ekipler, çalışma sonucunda bazı şüphelilerin, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.