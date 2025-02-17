Kent genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 76'ya çıktı.