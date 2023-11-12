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Ataşehir'de E-80 Otoyolu ve Çamlıca Gişeler'de trafik ağır ilerlerken, yağış nedeniyle bazı yollarda su birikmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.

Beşiktaş'ta stadyum ve çevresindeki sahil yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Yenibosna, Sefaköy ve Avcılar'da Edirne yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Şişli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş ilerliyor.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu, sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle yüzde 80'e ulaştı.

Şişli Abidei Hürriyet Caddesi'nde de rüzgar nedeniyle bir inşaattan metal parçalar yola düştü. İtfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek inşaatın çevresinde önlem aldı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yer alan bir otoparktaki ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgar ın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi.

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