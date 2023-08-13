İstanbul

UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında bu gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.

Bağcılar'da taksimetre güncellemesi yapan merkezin temsilcisi Oğuz Kahraman, AA muhabirine, cihazlarında GPRS modülü bulunduğunu belirterek, yaklaşık 2 bin araca bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Uygulama sayesinde uzaktan yeni tarife güncellemesi yaptıklarını anlatan Kahraman, müdahale ettikleri taksimetrelerin, bu gece yarısından itibaren otomatik olarak güncelleneceğini dile getirdi.

Kahraman, taksicilerin sıkıntı yaşamaması için profesyonel ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını aktararak, 7 bin araca da istasyonlarında güncelleme yaptıklarını belirtti.

Bu nedenle bu tarife değişikliğinde taksicilerin sıra sorunu yaşamadığını dile getiren Kahraman, "Bu yıl taksimetre güncellemesi bekleyen taksicinin bekleme süresi, ortalama 30-40 dakika." dedi.

Cihazını güncelleyen taksici Selami Pak da yeni tarifeyi yeterli bulmadığını ifade etti.

UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

AA