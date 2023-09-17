Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla ele geçirdikleri, Bizans dönemine ait altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıklarını tespit etti.

Şüphelilerin tarihi eseri satmak için ilçedeki bir kafede alıcılarla buluşulacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, altın yazma Tevrat ele geçirilirken, M.S, A.E, T.Ş, E.B. ile Z.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tevrat ise incelenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına gönderildi.

AA