İstanbul

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte ve bağlantı yollarında trafik yoğun.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Avcılar ve Kağıthane bölgesinde trafik ağır seyrederken, kalan bölgelerde yoğunluk bulunmuyor.

D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ile Halıcıoğlu arasındaki bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir mevkisinde trafik yoğunlaşırken, diğer bölgeler akıcı ilerliyor.

D-100 kara yolunda, Bostancı ve Kartal arasında da her iki istikamette bazı bölgelerde hafif trafik yoğunlukları oluştu.

Kentte tatil öncesi ve okulların eğitim öğretime devam ettiği dönemde özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, bugün 09.20 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.