Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Orgeneral Tekin Arıburun Caddesi üzerinde bulunan ağaç, park halindeki 34 EBG 229 plakalı otomobil ile yolun üzerine devrildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı, otomobilin üzerindeki ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

Otomobilin ön camı ve tavanında hasar oluştu, ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Avcılar'da İstiklal Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ile belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta üst kısmında çocuk parkı bulunan, inşaat çalışması yapılacak eğimli arazide yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, toprak kayması olan alanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.

Sarıyer Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Ömer Kalaylı'nın, yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İBB, 2 bin 921 ihbara müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, dünden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde kentin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ile 82 kilogram aralığında yağış düştüğü, saat 09.00 itibarıyla en fazla yağışın Beykoz (82 kg/m2), Ümraniye (72,2 kg/m2), Sancaktepe (70,3 kg/m2) ve Sarıyer (70 kg/m2) ilçelerinde ölçüldüğü kaydedildi.

Fırtına ve yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı belediyenin 5 bin 45 personel, 2 bin 104 araç ve iş makinesiyle hazır olduğu belirtilen açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi ve ağaç devrilmesi gibi 2 bin 921 ihbara müdahale edildiği, ekiplerin halihazırda çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde kar yağışı nedeniyle buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.