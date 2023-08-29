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Depolarda yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş reçeteli ve barkodları koparılmış, olumsuz depolama koşullarında tutulan 134 tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu ilaçların tutulduğu belirlenen optik ve ecza deposuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir optik deposunda yasa dışı yollarla bulundurulan çok sayıda ilacın piyasada satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul'da İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı toplantısı yapıldı

İstanbul'da İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı toplantısı yapıldı

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