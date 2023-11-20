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Açıklamada, yağışlarla birlikte Ömerli Barajı'nın yüzde 44,75, Elmalı Barajı'nın yüzde 43,25, Darlık Barajı'nın yüzde 36,25, Alibey Barajı'nın yüzde 23,85 ve Istrancalar Barajı'nın yüzde 21,31, Terkos Barajı'nın yüzde 11,41, Büyükçekmece Barajı'nın yüzde 7,40, Sazlıdere Barajı'nın yüzde 7,31, Kazandere Barajı'nın yüzde 5,87, Pabuçdere Barajı'nın yüzde 2,85 seviyelerinde doluluğa eriştiği belirtildi.

Yeşil ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeşil ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yağışların, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un baraj larına da bereket getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kentin, Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinin yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağış aldığı aktarıldı.

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