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Kurban pazarında gezen az sayıdaki vatandaş da satıcılardan küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sancaktepe'de kurulan kurban pazarında, belediye ekiplerince çadırların toplanması ve alanın temizlenmesi için çalışma yürütüldü.

Kurban pazarlar ında getirdikleri hayvanları satan besiciler toplanmaya çalışırken, ellerinde bir miktar hayvanı kalan satıcılar da bayramın dördüncü gününde gelecek müşterileri bekledi.

Uzayın en karanlık noktası kara delikler, binlerce sırrı içinde barındırıyor

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