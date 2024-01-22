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90+5. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmada topu Kolovetsios kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerine yönelen topu iyi takip eden Ali Yaşar'ın topu gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gitti: 0-1

77. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Muammer Sarıkaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Loshaj'nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Dönen topu takip eden Muammer Sarıkaya'nın şutunda yine kaleci Bilal Bayazıt topu uzaklaştırmayı başardı.

76. dakikada Muammer Sarıkaya'nın derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Ethemi karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalesini tek eden Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı.

28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.

23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.

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