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Son 5 maçını kaybeden Kayserispor ise 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibi topladığı 29 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Bu sezon oynadığı 20 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor, 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor , bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıkacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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