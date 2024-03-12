Kars

Kars'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinlikte, Faik-Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Seda Şenkara ise edebi yönünü anlattı.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri ise "Türk'ün özü, Akif'in sözü" adlı tiyatro gösterisini sundu.

İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Kars Cumhuriyet Başsavcı vekili Onur Yavuz ile bazı il protokolü katıldı.

Sarıkamış ilçesinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'da Gençlik Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrencilerce Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi anlatıldı, şiirler okundu.

Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Tunceli

Tunceli'de de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, çeşitli gösteriler sergilendi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı

Ağrı'da, Kültür ve Kongre Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterisi yapıldı.

Şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi yapılan program, çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve öğrenciler katıldı.