Haber: Damla Oya Erman

Sicilya doğumlu Corsaro, 16 yaşında Londra'ya taşındıktan sonra evinin tatlarını ve geleneklerini özlemeye başladı. Özellikle pazar günleri, annelerin ve büyükannelerin açık hava ziyafetlerinde hazırladığı geleneksel lezzetlerle dolu uzun bir öğle yemeği, özlem duyduğu anların başında geliyordu.

Restoran işinde kariyer yapan Corsaro, arkadaşlarıyla bir gece dışarı çıkarken bir arkadaşı, annesini Londra'ya getirip yemek yapmasını şaka yollu önerdiğinde bu fikri ciddiye aldı. "Neden olmasın?" dedi ve annesini arayarak ona sordu. Annesi, "Yarın geleceğim" dedi. İşte La Mia Mamma böyle başladı. 2018'de bir pop-up olarak başlayan restoran, günümüzde iki restoran ve bir şarküteriye kadar büyüdü.

La Mia Mamma'nın konsepti oldukça basit: Gerçek İtalyan anneleri ve büyükanneleri, İtalya'nın 20 bölgesinden birinden seçilir ve ardından kendi yerel mutfağı etrafında dönen geleneksel tariflerini Londra'da üç aylık bir süre boyunca sergilerler. Daha sonra şef şapkasını yeni bir bölgeden gelen başka bir grup anne ya da büyükanneye devrederler. Bu düzenleme ilginçtir çünkü İtalya'da yemekler coğrafyaya bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Şu anki odak noktası Campania ve Lazio'dur. Lazio mutfağı son yıllarda dikkatleri üzerine çekti ve karbonara, amatriciana ve cacio e pepe gibi klasiklerin yanı sıra, Lazio dışında bulması zor olan coda alla vaccinara gibi daha az bilinen lezzetleri içerir.

Her bir restoranın üç annesi vardır ve bu anneler önce İtalya'da sosyal medya üzerinden elemeye tabi tutulur. Seçilen adaylar daha sonra Londra'ya deneme için gönderilirler, ardından konaklama, ulaşım kartı ve bir aşçı yardımcısı maaşı gibi bir maaş alırlar.

Mamaların çoğu, genellikle altmışlı yaşlarında ve sıklıkla emekli olan kadınlardır ve daha önce hiç yurtdışında yaşamamışlardır. Mamalar kendi tariflerini getirirler ve deneyimli mutfak personelinin yardımıyla bu tarifleri mükemmel bir şekilde uygulamaya çalışırlar.

Mamaların varlığı sadece menüyle sınırlı değildir; mutfaklar sokaktan görülebilir, bu nedenle geçenler mamaların yemek yaparken çalıştığını görebilirler ve mamalar, müşterilerle etkileşimde bulunmaktan mutluluk duyarlar.

Bu restoranlar Londra'nın Kensington ve Chelsea ilçesinde bulunur, çünkü bu bölgelerde İtalyanlar yabancı yerleşik gruplar arasında en büyük gruptur. Şimdiye kadar hiçbir anne deneme sonrası reddedilmedi ve hepsi Londra şehir hayatına uyum sağladı, ancak bazı ayarlamalar gerekiyor.

Corsaro'nun annesi Anna Famà, Corsaro'nun annesi ve orijinal "mamma" olan bir elçi olarak hareket ediyor ve yeni gelen annelere yerleşmelerinde yardımcı oluyor.

La Mia Mamma'nın sahibi Corsaro, "Her zaman bir yerlere gitmek için bir saat boyunca yolda olmaya alışkın olmadıklarını" söylüyor ve bu nedenle anneleri restoranlara yakın konaklama bulmaları gerektiğini belirtiyor.

Corsaro ve annesi Famà, mutfağın her zaman rahat bir atmosferi olduğunu ve "Bir şeyler ters giderse, her zaman düzeltebileceklerini" söylüyorlar. Bu restoranlar onlar için sadece bir iş değil, bir ev gibidir ve bu sıcak atmosferi mamalara da aktarmayı umuyorlar.