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Parma Belediye Başkanı Michele Guerra, yaptığı açıklamada, ölen kişinin ailesine başsağlığı dilerken, yangının nasıl başladığının henüz tespit edilmediğini kaydetti.

Yangın nedeniyle 62 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Parma kentindeki bakımevinde yerel saatle 05.30 sularında yangın çıktı.

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İtalya 'nın kuzeyinde bulunan Parma kentindeki bir bakımevinde çıkan yangın da 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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