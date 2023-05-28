ANKARA AA- Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirdi.

Sandık görevlilerine, partililere, vatandaşlar ve özellikle de kadınlar ile gençlere teşekkür eden Akşener, demokrasisine sahip çıkan her bir insanın oyunun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Akşener, tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletin her zaman olduğu gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandığını vurguladı.

Uzun zamandır seçim gündeminin Türkiye'yi çok yorduğunu ve başta ekonomi olmak üzere aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorun bulunduğunu ifade eden Akşener, artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldiğini söyledi.

Akşener, kendilerine düşen görev ve sorumlulukları millet destek olduğu sürece yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti

"Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar."