ANKARA - İYİ Parti’nin, yerel seçimler sürecinde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı veya yeni bir ittifakın içinde yer alıp almayacağını, 24-25 Haziran’da yapılacak Olağan Kurultay’da seçilecek yeni yönetim belirleyecek.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına yönelik soruya, "Yerel seçimde ittifakımızın ortaya koyduğumuz başarı sürüyor. Stratejik kararımızı kongre sürecinde belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri ise bu partiden ayrıldı.

HABER: METE YILMAZ