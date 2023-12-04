Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genel İdare Kurulu toplantısında 50 üye, Akşener'e, Özel'in seçim işbirliği teklifine ilişkin görüşlerini bildirecek. Toplantıda, söz konusu işbirliğine yönelik oylama yapılması da bekleniyor.

Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde işbirliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

CHP'li Halıcı, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması istedi

CHP'li Halıcı, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması istedi

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.