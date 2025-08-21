Hürriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan 76 yaşındaki Giray Yüce, mahallelerindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını iddia etti.

Yetkilileri sürekli arayarak durumu bildirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini belirten Yüce, "(Bugün gelip alacağız, yarın gelip alacağız) diyorlar. Ne gelen ne de giden var. Alan da yok. Dediler 'Çöpler, Bergama'ya götürülecek'. Orada da yer yokmuş. Bütün vatandaşlar şikayetçi. İki dükkanım var. Bu pislik ve koku oraya geliyor. Müşteri oturmuyor, iş yapamıyoruz. Manzara karşısında üzülüyorum. Yeri geliyor kendimiz topluyoruz. Bu kadar olmaz. Bu rezillik, başka bir şey değil." diye konuştu.

Mahalle sakini Fikret Yalçın ise manzaranın kötü olduğunu söyledi.

Yalçın, çöpler nedeniyle mahalle genelinde kötü kokunun hakim olduğunu belirtti.

"Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor"

Avukat Serkan Şentürk de dün mahalle sakinleriyle belediyeye gittiklerini dile getirdi.

Belediyedeki görüşmede kendilerine Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararıyla kapatıldığının söylendiğini belirten Şentürk, sorunun çözülmesini istedi. Şentürk, şunları kaydetti:

"Bir saat önce konteyner içindeki çöpler alındı ama dışındakiler bu şekilde kaldı. Bunları büyük ihtimalle almayacaklar. Bu şekilde pis bir görüntü olmasını kabul etmiyoruz. Bu şekilde belediyenin çalışması olmaz. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu çözümü biz üretmeyeceğiz. Sonuçta bizden çöp vergisi alıyorlar. Çöp ve emlak vergisi alıyorlarsa bu hizmeti vermek zorundalar. Bu hizmeti vermesi gereken de belediye. Bizim bunu toplayıp da götürecek halimiz yok. Bu burada kaldığı süreç içinde pislik yaratacak."

Yenigün Mahallesi sakini 46 yaşındaki Sema Kestel ise 1 aydır mahallelerindeki çöplerin toplanmasında sorunlar yaşandığını, şikayetlerini Buca Belediyesini telefonla arayarak defalarca aktardıklarını söyledi.

Gelen ekiplerin konteynerdeki çöpleri topladığını anlatan Kestel, "Karşı sokakta çöpler temiz ama bizim ve ileriki sokak çok pis. Biz bunu kaç gündür dile getiriyoruz, belediyeyi arıyoruz ama bir çözüm bulunamadı. Akşamları kokudan duramıyoruz. Sabahları da köpeklerden geçilmiyor. Çok şikayetçiyiz. Biz temiz bir ortamda yaşamak istiyoruz." dedi.

Mahallede pide dükkanı işleten Mustafa Şahin ise çöp sorununa çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Şahin, "Birkaç gün önce müşterilerim geldi, dışarıya oturdu, yemek yiyeceklerdi. 'Burada acayip bir manzara var, bir de koku geliyor. Paket yapın da biz evimizde yiyelim. Burada yiyemeyeceğiz' dedi. Dün belediyeyi aradım adresimi verdim. 'En kısa sürede çözüm bulacağız' dediler. Bu çözüm en kısa sürede nasıl bulunacak? Tek ricam çöplerin alınması." diye konuştu.