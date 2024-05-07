İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada haklarında örgüt mensubu olduklarına dair deliller olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli "şok" uygulamada yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığınca 2'si muvazzaf 6 asker, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi ve 1 polis memurunun yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA