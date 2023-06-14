Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AA
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