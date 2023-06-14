Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Su baskını yaşanan DOB ek binasında temizlik çalışmaları sürüyor Su baskını yaşanan DOB ek binasında temizlik çalışmaları sürüyor

Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AA