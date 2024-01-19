İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki Asil Nadir İlkokulunda karne törenine katıldı.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Elban, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hangi görevde olursa olsun okullara geldiğinde öğrencilerle aynı heyecanı paylaştığını ifade etti.

Okullarda ara tatilin bugün başlayacağını hatırlatan Elban, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ikinci döneme daha hazırlıklı, dinlenmiş olarak gelecekler. İkinci dönem de yine yoğun bir tempoyla hazirana kadar devam edecek. Onlardan dinlenmelerini, dışarı da vakit geçirmelerini, telefon ve tablet dışında da başka etkinliklere katılmalarını özellikle istedim. İnşallah böyle de geçirirler."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Öğretmenlerimiz sınıflarında öğrencilerle buluşup birinci dönemin muhasebesini yaptıktan sonra karnelerini verdiler. 15 günlük bu dinlenme döneminden sonra ikinci dönem daha kaliteli, nitelikli, muhasebesi yapılmış bir anlayışla öğrencilerimizi tekrar okullarımızda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir'de toplam 2 bin 965 okulda 784 bin 242 öğrenci bugün karne aldı. Öğrencilerle birlikte 54 bin 111 öğretmen de ara tatile çıktı.

Edirne

Edirne'de il genelinde 292 okulda öğrenim gören 56 bin 645 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenlerine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.

Edirne'de eğitimin başarısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Sezer, "Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İlimizde özel olarak uyguladığımız projeler var. 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında 15 bin ailemizi evlerinde ziyaret ettik, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında yapılacakları değerlendirdik. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin spor ve kültürel faaliyetle ilgilenmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizi spor ve müzikle buluşturduk." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Kırklareli'nin eğitimde çok başarılı bir kent olduğunu ifade eden Ekici, "Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Hepinizin bildiği üzere Kırklareli eğitimde en ön şehirler arasında bu yılda bu derecemize daha büyük başarılar kattık." dedi.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ il genelinde 213 bin 179 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mevlana İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan aldı.

Ulusan, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.