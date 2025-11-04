İZMIR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütünün Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kamu personeli olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü üyelerinin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, zanlıların hesaplarında toplam 1 milyar 800 milyon lira şüpheli işlem tespiti yapıldı.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 gram esrar, 3 çek, 1 milyon lira değerinde senet, 98 sentetik hap, 34 fişek ele geçirildi.





Muhabir: Gökhan Düzyol