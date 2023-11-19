İzmir

Kahve üreticisi olmamasına rağmen kahve kültürünün getirdiği bilgi birikimiyle işleme ve kavurma sektöründe adından söz ettiren Türk firmaları, geliştirdikleri makinelerle dünyanın dört bir yanına uzanmayı başarıyor.

Torbalı ilçesinde Nurettin Karakundakoğlu'nun 1957'de kurduğu firmada çalışan aile üyeleri de 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışından gelen talep doğrultusunda kahve makineleri sektöründe uluslararası tanınırlığa ulaştı.

Firmanın ihracat müdürü Mithat Karakundakoğlu, dede mesleğini 67 yıldır sürdürdüklerini, kendisinin de kahve kavurma, demleme konularında makineleri alan firma yetkililerine eğitimler verdiğini söyledi.

Dünya genelinden aldıkları siparişlerle özel tasarım üretimler yaptıklarını anlatan Karakundakoğlu, coğrafi bölge ayırt etmeksizin dünyanın her yanında makinelerinin bulunduğunu kaydetti.

Karakundakoğlu, 139 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tüm dünyadaki kahve türlerini, aynı hassasiyet ve kalitede üretilebilecek makineler yapıyoruz. Biz ilk başta Yugoslavya'ya değirmen üreterek başladık. Gün gün artarak devam ettik. Zamanla bilinen tüm pazarlara satış yapar hale geldik. Pandemi döneminde Endonezya yakınlarındaki Doğu Timor diye bir ada ülkesine satış gerçekleştirdik. ABD Sacramento'da bir hapishanede kurulum gerçekleştirdik. 14 gün mahkumlarla özel bir proje yaptık. Hollanda'da bir akıl hastanesinde tedavi görenler için özel bir proje yaptık. Aktif savaş bölgelerinde bulunduk. Savaş sonrası Libya'ya gittik, orada kurulumlar gerçekleşti. Tüm dünyada aktif olarak hem satış hem de servisimizi sağlayabiliyoruz."

Karakundakoğlu, asıl uzmanlıklarının kahve işleme ekipmanları olduğunu vurgulayarak, "Kahve işleme makineleri, kahve değirmenleri, kahvenin gazının alınması için gerekli olan ekipmanların üretimini yapıyoruz. Biz kahveyi kavuran, öğüten, yani pakete kadar olan kısımla ilgili küçük kafelerden büyük üretim tesisine karşı her yer için ekipman üretiyoruz." diye konuştu.

Yılda 600 civarında kahve kavurma ve işleme makinesi ürettiklerini vurgulayan Karakundakoğlu, makinelerin 500 kadarını ihraç ettiklerini ve yılda ortalama 3 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini sözlerine ekledi.