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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki orman yangınının, bölgedeki bir hobi bahçesinde çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir gün sonra kontrol altına alınmıştı.

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