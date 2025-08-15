Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme maçında St. Patrick's i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş'ın 3. golünü atan Joao Mario soruları değerlendirmelerde bulundu.

“İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün ilk yarı kötüydük. Defansta daha iyi olmalıyız. Hücumda iyiyiz ama gol yediğimizde işler zorlaşabiliyor. Ligde de iyi olmak için önce iyi savunma yapmalıyız, daha az gol yemeliyiz.



Eleştirilere açığım. Futbolda bu var. Takıma katkı vermek istiyorum. Hep birlikte istikrarı sağlamak zorundayız.”