İSTANBUL - 12 şehirde 22 mekanı ile  her hafta Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker,en sevilen sanatçıları “Jolly Joker Harbiye Açık Hava  Yaz Konserleri” ile  şehrin ve yaz aylarının en değerli mekanlarından  Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Jolly Joker markası ile bütünleşen isimlerle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde adeta yıldızlar geçidi yaşanacak.  20 Temmuz’da Gülşen ile başlayacak konser haftası, 21 Temmuz Simge, 22 Temmuz Levent Yüksel, 23 Temmuz Yaşar, 24 Temmuz Hakan Altun ile devam edecek ve 25 Temmuz Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak. Geçtiğimiz sene ilki gerçekleşen Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri serisinin  tüm biletleri günler öncesinde tükenmişti.

Hadise’den Hasan Can Kaya’ya Sürpriz Hadise’den Hasan Can Kaya’ya Sürpriz

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL