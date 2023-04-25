İSTANBUL - 12 şehirde 22 mekanı ile her hafta Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker,en sevilen sanatçıları “Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri” ile şehrin ve yaz aylarının en değerli mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Jolly Joker markası ile bütünleşen isimlerle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. 20 Temmuz’da Gülşen ile başlayacak konser haftası, 21 Temmuz Simge, 22 Temmuz Levent Yüksel, 23 Temmuz Yaşar, 24 Temmuz Hakan Altun ile devam edecek ve 25 Temmuz Yıldız Tilbe konseriyle final yapacak. Geçtiğimiz sene ilki gerçekleşen Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri serisinin tüm biletleri günler öncesinde tükenmişti.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL