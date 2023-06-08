İSTANBUL- Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, stand up gösterilerine sevilen isimlerle devam ediyor. Ünlü komedyen Kaan Sekban, birbirinden komik şakaları ve güldüren sohbetiyle 17 Haziran Cumartesi akşamı komedi severlerle buluşuyor.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz deneyimler yaratmaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ