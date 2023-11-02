ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek
İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA