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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek

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