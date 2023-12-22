Haber: Aslı Mercan Sarı

İzmir merkezli bir Sivil Toplum Örgütü olan (KAÇOK) Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin farkındalık oluşturma adına katılım sağladığı etkinlikte, Konak Saat Kulesi önüne gelerek ısınan binlerce İzmirli, 21 Aralık saat 21.12’de işaret fişeğiyle beraber koşuya Konak Vapur İskelesi’nden başladı. Koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Odaman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu yaptı.

Parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı takip ederek 6 buçuk kilometrelik etabı Marina İzmir’de tamamlayan katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi.

Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.

KADIN HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN HAK VE SAVUNUCULUK TEMELLİ BİR DERNEĞİZ

Güne dair Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Sarı bazı açıklamalarda bulundu:

Farkındalık adına bizim tarafımızda amaca hizmet eden bir etlinlikti. Kadınlarımız çok eğlendiler. Çatımız altında olan bizlere destek veren yol arkadaşlarımızın bir kısmı da bu coşkuya ortak oldular.

Kadınların yaşamın her alanında ayrımcılığa, baskıya şiddete ve sömürüye maruz kalmaktan ve bunun "kader" olarak kabul edilmesi gerektiği gibi yersiz düşüncelerden arınıp bir an önce gerekli tedbirlerin alınması temennisiyle mücadele ediyoruz ve olabildiğince görünür olmaya çalışıyoruz.

DERNEĞİMİZ;

Toplumun önemli bir kesimi olan kadın ve çocukların yaşadıkları her çeşit şiddet ve duygusal, fiziksel, cinsel istismar durumlarında kendilerine hukuksal, psikolojik, gerektiğinde ekonomik destek olmak; sonraki süreçte hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyal entegrasyonlarına katkı sunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek; bu konularda çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara dayanışma ve işbirliğinde bulunarak destek vermek amacı ile kurulmuştur. Özellikle kadın hakları ve çocuk haklarını koruyan hak ve savunuculuk temelli bir derneğiz.

Sadece bunla kalmayıp ihtiyaç sahibi ücra köy ve ilçelerde "KAÇOK KÜTÜPHANELERİ" kuruyoruz.

AMACIMIZ TOPLUMUN YARASINI SARIP SARMALAMAKTIR

Bu gibi etkinlikler her zaman mücadelemizde enerjimizi yükseltiyor ve motivasyonumuzu arttırıyor.

Amacımız toplumun yarasını sarıp sarmalamaktır. Siyasî, politik hiçbir duruşu olmayan derneğimiz; samimiyetle yola çıkmış bir dernektir.

Evet, bu yol meşakatli farkındayız elbette. Fakat atılan güzel adımlar iyilikle buluşunca gerçek amacımıza hizmet etmenin onurunu yaşatıyor bize.

Kadınlarla birlikte omuz omuza çıktığımız bu yolda, insanlık adına, iyiliğe uzanan el olmak adına mücadelemizde pes etmeden devam edeceğiz.

Bu organizasyonda başta İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ve KAÇOK derneğini sahiplenip yüreğine basan, yanımızda olan olamayan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.