Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Derbide Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

Derbi kazanamadı

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, evinde de rakibine aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da sahasında Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1 yitirdi.

Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.

17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine uzun süre tezahüratta bulundu.

İrfan Can Eğribayat penaltıda başarılı oldu

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş karşısında penaltı kurtardı.

İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Beşiktaş, oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra ligde oynadığı derbilerde tek yenilgi yaşadı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup ederek derbilerdeki 4. galibiyetine imza attı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken rakibini Dolmabahçe'de 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, 20 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi

Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi

Beşiktaş'ın derbideki golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Büyük maçları boş geçmeyen Portekizli oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.

Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan ve toplam gol sayısını 11 yapan siyah-beyazlı futbolcu, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde 3 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt'e, Süper Lig'de ise Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Gedson Fernandes kendini affettirdi

Beşiktaş'ın ilk yarıda kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen Gedson Fernandes, 44. dakikada kendini affettirdi.

34. dakikada Talisca'nın elle müdahalesinin ardından penaltı için topun başına geçen siyah-beyazlı oyuncunun 36. dakikadaki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat sağ tarafına yatarak topu önledi.

Siyah-beyazlı oyuncu, 44. dakikada ise Mert Müldür'ün hatalı pasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve penaltıdaki hatasını telafi etti.

Gedson Fernandes'in penaltıyı kullandığı esnada tribünlerden yüzüne lazer ışığı tutulması ise dikkatleri çekti.

Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş'ta bir savunma oyuncusu daha sakatlandı.

Derbi öncesinde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle Arthur Masuaku'nun stoper olarak görev yapması nedeniyle sol bek olarak forma giyen siyah-beyazlı oyuncu Emrecan Terzi, 62. dakikada sakatlık yaşadı. Saha içinde müdahalesi yapılan Emrecan, oyundan alınırken yerine Uduokhai girdi.

Öte yandan Uduokhai, 5 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Uduokhai, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında sakatlığı gerekçesiyle görev yapamamıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ı alkışladı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakayı kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutlamak için taraftarının olduğu deplasman tribününe giden Beşiktaşlı futbolcuları alkışlarken, siyah-beyazlı yedek kulübesi de Fenerbahçe taraftarının jestine alkışla karşılık verdi.

Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti

Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu.

Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.

Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye derbi mağlubiyeti sonrası Samandıra'da tepki

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık yenilgisiyle sona eren Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, otobüsü ıslıklayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, ayrıca kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.